- Un tânăr, aflat în zonă, la părinții săi a relatat că la ora 20:45 a sunat la 112 pentru a anunța că pe stradă, foarte aproape de clădirea Episcopiei Greco-Catolice, cablajul de pe lângă o lampă de iluminat a luat foc.

Potrivit tânărului, pompierii nu au venit atunci la fața locului pentru a vedea despre ce e vorba. Aceasta în condițiile în care ar fi fost anunțați atât de el, cât și de un echipaj de la Poliția Locală.

,,Am ieșit de la părinții mei și din poartă am văzut cum cablajul de pe lângă o lampă de iluminat s-a aprins. Am sunat imediat la 112 și mi-au făcut legătura cu Pompierii. După ce am sunat, am mai rămas acolo vreo 20-30 de minute. Între timp, am văzut că și...