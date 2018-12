La finalul victoriei de la Piteşti, antrenorul Nicolae Dică a fost bucuros pentru reîntoarcea în locul unde a început fotbalul, a comentat eliminarea lui Olimpiu Moruţan şi a vorbit despre Florinel Coman.

FCSB a câştigat greu împotriva lui Gaz Metan, scor 2-1, după ce oaspeţii au fost foarte aproape de a egala în ultimele minute ale meciului. Dică a avut un regret, întrucât FCSB a ratat mult şi a susţinut că scorul putea fi 7-2 "Pe final au avut cei de la Mediaş o ocazie... Mă bucur că am câştigat jocul. Am luat opţiunea de a juca cu Morais mijlocaş central, pentru că la Iaşi a făcut-o foarte bine. Cu Tănase vârf de atac, pentru că am vrut să-i surprindem pe cei de la