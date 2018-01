Un salon de tatuaje din Statele Unite a impartasit pe o retea de socializare povestea unui tanar care si-a implinit cel mai mare vis.

"Acesta este Buzz. Buzz are 23 de ani si a fost diagnosticat cu autism. Parintii lui au inceput sa caute un salon de tatuaje care sa ii faca tatuajul pe care si-l doreste. Dupa ce cateva saloane l-au refuzat, sustinand ca nu are capacitatea de a decide pentru ca are autism (si-l doreste pe Tommy de cinci ani de zile), dupa ce altele au cerut preturi uriase sau au spuns un "Nu" categoric, noi am decis sa i-l facem. Continuarea AICI.

