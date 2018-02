În programul de pregătire din această săptămână, UTA anunţa că va disputa patru meciuri amicale pentru a testa jucătorii care se află sub comanda lui Cristian Todea. Însă, din pricina problemelor me­dicale și a oboselii acumulate cu Sântana și Lipova, s-a răzgândit. În testul de ieri cu divizionara a patra Crişul Chişineu Criş, stafful „Bă­trânei Doamne” a trimis echipa Under 19 a clubului, întărită cu doar trei jucători de formaţia din Liga

a II-a, dacă îi putem numi aşa pe Denis Lazăr, Opriş şi Sorato.

Iar rezultatul a fost unul pe măsură. Puştii utişti au pierdut cu 4-1 la Chişineu-Criş, sub privirile an­trenorilor Costel Bogoşel, Mihai... citeste mai mult