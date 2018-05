Joi, 10 Mai, 22:13

Cristi Pustai plânge după ce echipa sa a pierdut cu Hermannstadt în semifinalele Cupei României. Tehnicianul medieșenilor a fost dezamăgit de atitudinea jucătorilor săi.

"Am început foarte bine meciul. Știam că vom marca, jocul din ultima vreme ne dădea speranțe. Din păcate și luăm gol de meci. Primim foarte ușor gol, e o chestie previzibilă. Indiferent de ce rotații am făcut, n-am reușit să oprim gafele din apărare.

Am avut un început perfect, trebuia să fim echipa mai matură, dar n-a fost așa. Am fost naivi și... citeste mai mult

