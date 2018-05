Cristi Pustai, antrenorul lui Gaz Metan Mediaş, a fost extrem de dezamăgit la finalul partidei cu AFC Hermannstadt, pierdută cu 3-2 pe teren propriu, la capătul căreia sibienii s-au calificat în prima finală din istoria clubului. Pustai a încercat să explice jocul slab al echipei sale.

"Am început foarte bine. Erau două condiţii ce trebuiau îndeplinite simultan: să înscriem şi să nu primim gol. Dacă de prima eram sigur, a doua era şi ea previzibilă. Luăm gol meci de meci. Mingi luni, degajări de portari, iar fotbaliştii adverşi rămân singuri cu portarul. E o problemă.

Am fost echipa visătoare. După ce am marcat,...

