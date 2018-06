Cristi Pustai, antrenorul principal al formaţiei Gaz Metan Mediaş, a declarat după jocul pierdut pe „Municipal” cu FC Botoşani că acest sezon a fost unul bun pentru echipa sa.

„Au fost două reprize diferite, în prima repriză am dominat noi, am avut iar 11 metri, cred că suntem echipa cu lovituri de la 11 metri ratate cele mai... Cred că avem vreo patru la activ ratate. A fost un an mai bun, cu siguranţă, decât 2017, am reuşit să avem un play-out bun, cu şase victorii. E foarte bine că n-am depins de acest meci. E bine că suntem la anul... citeste mai mult