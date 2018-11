- Bihoreanul George Puşcaş începe să devină om de gol la US Palermo. Duminică de la ora 22:00, atacantul a fost titular în derby-ul US Palermo – Pescara, primele două clasate din Serie B.

Puşcaş a deschis scorul în minutul 37, profitând de o pasă pe culoar a elveţianului Haas şi a şutat plasat pe lângă portar din mijlocul careului. A ajuns astfel la trei reuşite stagionale pentru Palermo.

Polonezul Muravski 86 şi italianul Moreo 87, intrat pe teren în minutul 81 în locul lui Puşcaş, au desăvârşit victoria sicilienilor care au urcat pe primul loc în Serie B.

Palermo are 24 de puncte şi un meci mai puţin decât Pescara (22 de puncte), podiumul... citeste mai mult