Pup-o, ma! - 2D

Perioada: 10 decembrie

Ora: 20,00

• Regia: Camelia Popa

• Cu: Constantin Cotimanis, Cosmin Sele?i, Catalina Grama, Alexandru Pop

• Gen film: Comedie

• Durata : 90 minute

• Rating: Ap12

• Premiera in Romania: 26.10.2018

Traditia spune ca mandra pupata de Ziua Lanii ramane a ta pe viata. Bica (Cosmin Seleli), Tica (Alin Panc) li Horica (Alexandru Pop – Varu’ Sandel) au trecut de mult timp de varsta insuratorii, dar mai au o lansa anul acesta li trebuie sa profite de ea. Tot ce au de facut este sa mearga in sat, de Ziua Lanii li sa pupe cate o fata. Traditia spune ca mandra pupata in... citeste mai mult

