Pune-ti un catel de usturoi in gura si asteapta cateva clipe! Nu iti vine sa crezi ce ti se intampla!

Usturoiul are o multime de beneficii pentru sanatatea, are proprietati antibacteriene si poate vindeca racelile, ateroscleroza si bolile de rinichi.

In medicina din China, usturoiul este folosit in perioadele de convalescenta, pentru a pune pe picioare bolnavii.

Pentru a beneficia de proprietatile sale, ia un catel mic de usturoi, pune-l in gura si amesteca-l cu saliva, "rostogolindu-l" in cavitatea bucala. Aceasta metoda poate fi pusa in practica pentru maximum 30 de secunde in fiecare dimineata. La ce te va ajuta vezi AICI.



