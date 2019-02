Lamaia nu este doar un ingredient esential in bucatarie. De fapt, umilul fruct iti poate imbunati viata in moduri neasteptate…

Pune o lamaie sub pat inainte de a merge la culcare. Vei fi uimit de efecte dimineata!

1. Combate stresul

Un studiu realizat de Universiatea din Tokio a descoperit ca linaloolul, un compus responsabil cu mirosul fructului, poate inversa efectele stresului pe 109 gene diferite ale corpului uman. De asemenea, studiile au demonstrat ca lamaia poate imbunatati respiratia profunda, un element esential al relaxarii.

Asadar, pune o lamaie taiata langa sau sub pat, respira adanc si relaxeaza-te.

2. Imbunatateste concentrarea

