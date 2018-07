Există un ritual care calmează mintea şi elimină energia negativă. Medicamentele sunt eficiente, însă credinţa în acest remediu natural te va ajută să te vindeci mai bine.

Energiile negative afectează mult starea mintală a fiecăruia, de aceea trebuie eliminate cât mai repede.

Ritualul este unul foarte simplu: un pahar de apă sub pat. Apa absoarbe energiile negative şi le îndepărtează.

Pune un pahar curat cu apă sub pat şi lasă-l peste noapte. A doua zi dimineaţă observă dacă apa este neclară sau dacă are bule. Înseamnă că a absorbit energia negativă. Chiar dacă apa este curată, trebuie să o... citeste mai mult