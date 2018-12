„Punctul nostru de vedere este clar, eficientizarea nu se face prin concedieri”

• spune George Chirita, liderul consilierilor judeteni PSD vizavi de concedierile amanate de la Consiliul Judetean Calarasi

Faptul ca actuala conducere a judetului intentioneaza sa eficientizeze activitatea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Calarasi nu mai reprezinta pentru multi cetateni o noutate. Insa cert este ca un lucru a starnit ingrijorare, dat fiind ca masura s-ar putea solda cu disponibilizari in randul salariatilor Consiliului Judetean. Un alt aspect e ca la inceput de an au fost facute noi angajari, iar in 2017, salariile au fost marite generos.... citeste mai mult

acum 51 min. in Locale, Vizualizari: 15 , Sursa: Ziarul Impact in