"Am încercat doar să fiu constantă în joc. Cred că în Australia am făcut prea multe greşeli şi parcă i-am dat meciul, aşa că am încercat să fiu un pic enervantă şi să returnez mult. Nu am vrut să mă uit prea mult pe partea cealaltă a terenului, pentru că simţean că mi-aş pierde concentrarea. Am fost un pic surprinsă, mai ales la începutul setului secund, deoarece mi se părea că imi dă... punctele gratis, dar nu am încercat să nu mă gândesc prea mult la asta", a declarat Osaka, potrivit site-ului WTA.

Simona Halep, locul I WTA, a fost... citeste mai mult

acum 41 min. in Sport, Vizualizari: 32 , Sursa: Adevarul in