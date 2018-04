Federaţia Internaţională de Tenis a anunţat că atribuirea punctelor ATP va fi limitată în următorii doi ani: în 2020, circuitul ITF în care evoluează majoritatea sportivilor români nu vor mai acorda puncte 'valabile' în ierarhia mondială.

Federaţia Internaţională de Tenis doreşte să reducă numărul de jucători profesionişti. La finalul lui 2018, numărul acestora ar trebui redus până la 750, iar pentru 2020 ţinta este de a avea doar 405 de tenismeni profesionişti. Astfel, dacă în acest an, un titlu în cele mai puternice turnee masculine organizate sub egida ITF, în valoare de 25.000 de dolari plus ospitalitate, este recompensat cu 35 de puncte... citeste mai mult