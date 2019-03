Sezonul de Formula 1 va debuta la finalul acestei saptamani cu Marele Premiu al Australiei de la Melbourne, cursa care va marca o noutate in ceea ce priveste sistemul de punctaj.

Pilotul care stabileste cel mai rapid tur in cursa va fi recompensat cu un punct la finalul cursei. Conditia este ca pilotul respectiv sa se claseze intre primii zece.

Punctul aditional acordat pentru cel mai rapid tur va conta in ierarhia pilotilor si cea a constructorilor.

Masura nu este una noua pentru Formula 1, cel mai rapid pilot din cursa fiind recompensat cu punct in... citeste mai mult