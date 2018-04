Baschetbalistii de la “U” Mobitelco au pierdut derby-ul disputat la Cluj cu CSU Ploiesti, scor 69-70, in etapa a III-a a Diviziei A. Clujenii s-au vazut invinsi in ultima secunda de joc, la capatul unei partide in care la un moment dat aveau in fata...

Cetateanul Clujean, 14 Octombrie 2010