Punct final in turneul de box Ring Iasi Sambata seara, la Sala Polivalenta s-a incheiat competitia Ring Iasi la box, acolo unde clubul CFR-CSS Unirea Iasi a avut doi reprezentanti, sub conducerea antrenorilor Nicu Branzei si Tinu Branzei. In ultima zi...

Buna ziua Iasi, 1 Iulie 2012