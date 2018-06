Punct de pensie 2018: De la 1 iulie se maresc pensiile Incepand cu data de 1 iulie 2018, valoarea punctului de pensie creste cu 10%, respectiv se majoreaza de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, conform Ordonantei de Urgenta 8/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Creste punctul de pensie 2018

In ultimii ani, pensionarii reprezinta una dintre cele mai avantajate categorii sociale. Numai in 2017, punctul de pensie a fost majorat de doua ori, respectiv in luna ianuarie, cand valoarea punctului de pensie a fost de 917,5 lei, si in luna iulie, cand a crescut la 1000 de... citeste mai mult

