Pulsul ROBOR la 3 luni ajunge la 3,24%, recordul ultimilor 4 ani si 4 luni Astazi, indicele ROBOR la 3 luni creste odata cu tensiunea arteriala a celor care au credite cu dobanda variabila.

Indicele luat in calcul pentru creditele in lei cu dobanda variabila a crescut la 3,24% pe an, de la 3,15%, vineri. Acesta este un nou varf al ultimilor 4 ani si 4 luni, o valoare mai mare fiind inregistrata in data de 5 martie 2014 (3,37%).

Nici dinspre ROBOR la 6 luni, folosit...