Ante Puljic (31 de ani), unul dintre favoriţii fanilor pe vremea când evolua la roş-albi, în perioada 2015 - 2016, ar putea reveni sub comanda lui Rednic.

Apărătorul croat e sub contract cu Al Faisaly, dar saudiţii doresc să încheie acordul cu jucătorul de 31 de ani. "Puljic, încă mai aşteptăm. De aceea am blocat şi ultimul transfer, cel al fundaşului central (n.red. - Lorenzo Gonelli), îl aşteptăm pe Puljic. El nu a jucat în ultimele două meciuri şi cei de acolo şi-au exprimat dorinţa ca el să îşi caute echipă", a declarat Mircea Rednic, într-o conferinţă de presă susţinută sâmbătă.

"Au fost discuţii înainte legate de Puljic. Nici în momentul actual situaţia... citeste mai mult

