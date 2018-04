Redăm mai jos poziţia transmisă de Times New Roman:



Vom contesta in justiţie această hotărâre, după ce vom primi motivarea deciziei CNCD. Oficial, CNCD nu ne-a comunicat încă nimic, am aflat din presă de decizia luată.



TNR nu discriminează pe nimeni, obiectivul nostru este să producem umor de calitate şi suntem împotriva oricărei forme de discriminare. Textele noastre scrise de-a lungul timpul stau dovadă pentru asta.



Articolul incriminat este o metafora pentru servilismul din PSD. Este un pamflet care înfierează tare din PSD. El se referă... citeste mai mult

