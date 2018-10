Pedofilia este o tulburare psihiatrică potrivit căreia un adult sau un adolescent este atras sexual de copii.

Pedofilii prezintă, de cele mai multe ori, câteva caracteristici comune. Acestea totuși sunt doar niște indicatori și nu ar trebui să presupunem că oricine are aceste caracteristici este pedofil.

– De cele mai multe ori pedofilul este bărbat și are peste 30 de ani.

– Nu este într-o relație stabilă cu cineva de sex opus.

– Are puțini prieteni de vârsta lui.

– Dacă e căsătorit, relația e bazată mai mult pe sentimente de prietenie și lipsită de relații sexuale la începuturile ei.

– Are perioade de timp fără serviciu, lucru ce poate indica concedierea din motive îndoielnice sau din cauză citeste mai mult

