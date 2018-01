Vineri, 05 Ianuarie, 11:45

Portughezul Cristiano Ronaldo, 32 de ani, pare tot mai aproape de a pleca de la Real Madrid.

Presa din Spania scrie că PSG vrea neapărat să îl aducă pe atacantul lui Real și pregătește o ofertă importantă în această vară.

Ronaldo are o clauză de 1,1 miliarde de euro, iar șefii PSG-ului speră să poată negocia cu Florentino Perez. În plus, francezii se bazează pe fapul că Ronaldo va influența negocierile și va pune presiune pentru a fi lăsat să plece.

422 de goluri

are Ronaldo la Real, în de 416 meciuri

În acest moment, Ronaldo este nemulțumit de... citeste mai mult

