O excursie la Paris iarna, alături de iubită, e ceva ce mulţi şi-ar dori mulţi. Un PSG - Liverpool iarna, cu o miză imensă în Liga Campionilor, e ce ar vrea toţi! Tuchel vs. Klopp, Neymar vs. Salah, Mbappe vs. Firmino şi lista duelurilor interesante s-ar termina abia după ce ar începe meciul atât de important pentru Grupa C, una pe care, la început, ambii nemţi de pe băncile tehnice s-au gândit că o vor câştiga. Dar Napoli şi, mai ales, Steaua Roşie au avut alte planuri, iar PSG - Liverpool nu e doar spectacol şi fotbal-şampanie, ci partida care poate decide... citeste mai mult