Pseudo ex-libris In Romania interbelica, franceza devenise altoi pentru limba romana a “lumii bune”. In Romania “postdecembrista”, rolul a fost preluat de engleza, dand in parg mutantul numit romgleza.

Dar, slava Domnului, libertatea de exprimare a ajuns, cu mult chiu si vai, chiar si in acest spatiu geografic! Asa ca, daca cineva alege sa comunice in Morse, prin semne, in esperanto, in romgleza sau in franglezoromana este LIBER sa o faca, pentru ca - nu-i asa? - este mult mai usor sa tragi pe tine o ie, si hopa… glamour-ul si fashion-ul, in combination cu traditia.