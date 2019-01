PSD va organiza o bursa a locurilor de munca in Italia pentru a readuce romanii in tara

Nu demult, autoritatile de la nivel central au anuntat ca, in luna februarie, vor organiza o Bursa a locurilor de munca in Italia pentru romanii care muncesc acolo. Cel putin asa a anuntat, in mas media nationala, Marius Budai (ministrul Muncii) la un moment dat. Locatia va fi fie la Milano, fie la Torino si se incearca astfel readucerea romanilor acasa, prin oferirea de salarii mai motivante. Asa incat, incet – incet, sa se reuseasca sa se readuca specialistii inapoi in tara.

