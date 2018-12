PSD și ALDE au pierdut majoritatea la Camera Deputaților

PSD şi ALDE nu mai au majoritatea în Camera Deputaţilor, după ce patru parlamentari social-democraţi au trecut luni la Pro România. În acest moment, partidelor de guvernare le lipsesc doi parlamentari pentru a avea majoritatea, însă şi până acum la multe voturi au avut şi susţinerea unora dintre deputaţii minorităţilor naţionale, precum şi a UDMR, care are şi un protocol de colaborare cu coaliţia PSD-ALDE, scrie news.ro.

Prin urmare, PSD mai are acum 144 de deputaţi, iar împreună cu ALDE, care la Camera Deputaţilor are 19 parlamentari, puterea numără 163 de aleşi. Majoritatea în Camera Deputaţilor este, însă, de... citeste mai mult