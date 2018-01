PSD renunta la ministerul apelor?

Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat că, în mod normal, înlocuirea Doinei Pană, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor şi Pădurilor, ar trebui hotărâtă în şedinţa conducerii partidului, dar având în vedere că liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea, a anunţat o restructurare a Guvernului, este posibil ca acest portofoliu să treacă la Ministerul Mediului.



"Da, e foarte adevărat că doamna Pană are probleme de sănătate. Doamna ministru Pană a tot ţinut, dar noi am rugat-o să rămână. A avut probleme şi noi am rugat-o să rămână,