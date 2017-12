PSD propune un prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu Un grup de 39 de senatori si deputati PSD au depus in 18 decembrie o propunere de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala care instituie pragul de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, argumentand ca sanctiunea penala trebuie sa intervina doar in cazul unei pagube "substantiale". ziare.com Politica De asemenea, politicienii PSD propun reducerea limitelor pedepselor pentru luare de mita si trafic de influenta si modifica regimul inchisorii astfel incat pedepsele de pana la trei ani sa fie executate la domiciliu.

