Noua lege a pensiilor, care ar fi trebuit deja făcută publică, aşa cum a promis ministrul Muncii Olguţa Vasilescu, va intra în dezbatere abia luna viitoare şi vizează printre altele aproape triplarea nivelului pensiilor din anul 2016. „Să vă prezint câteva evoluţii: 2016 - punctul de pensie 871,1, în 2017- 1000 de lei, în 2018 l-am dus la 1100 de lei. 2019 - 1265 de lei, creştere 45,2%, 2020 - 1775, mai mult decât dublu decât 2016. Asta aducem în plus în acest mandat. Pensia minimă va fi de 775 de lei din 2020. Noi la legea asta am lucrat foarte mult, era gata mai demult, dar am zis să facem simulări. O pensie brută de 1500 de lei în 2016, net lua... citeste mai mult