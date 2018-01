PSD Olt solicita organizarea "de urgenta" a CExN al partidului

PSD Olt solicita organizarea "de urgenta" a Comitetului Executiv National al partidului, in contextul ultimelor evenimente, "care au darul de a aduce grave prejudicii de imagine" social-democratilor, se arata intr-un comunicat al organizatiei, potrivit Agerpres.

Social-democratii din Olt sustin ca doresc clarificarea grabnica a acestor "inadvertente" astfel incat PSD sa continue sa guverneze tara.

"In urma consultarii organizatiilor locale din judet, PSD Olt, reprezentata de Paul Stanescu, in calitate de presedinte, si de Marius Oprescu, presedinte executiv, solicita de urgenta convocarea Comitetului... citeste mai mult

