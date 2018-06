PSD nu renunta la modificarea Codurilor penale, ci face SESIUNE EXTRAORDINARA in Parlament Liviu Dragnea a anuntat ca "trebuie sa se grabeasca procedura privind adoptarea modificarilor aduse Codurilor Penale". Totusi, PSD renunta la Ordonanda de Urgenta in acest sens, stabilind ca modificarile sa fie adoptate intr-o sesiune extraordinara a Parlamentului, care va avea loc la inceputul lunii iulie, in timpul vacantei parlamentare.

Legile justitiei sunt in continuare un obiectiv strategic pentru Liviu Dragnea si compania. Au renuntat la Ordonanta de Urgenta care ar relaxa sistemul judiciar din Romania, insa pregatesc o miscare mult mai ampla. ... citeste mai mult