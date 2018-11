"Vreau sa va anunt ca de astazi ma declar senator independent, neafiliat", a anuntat Emanuel Botnariu in plenul de miercuri al Senatului. Emanuel Botnariu este parlamentar ales in circumscriptia electorala nr.25 Ilfov, dupa alegerile parlamentare din decembrie 2016.

Grupul senatorilor PSD număra 71 de aleşi până la demisia lui Botnariu. Astfel, in momentul de fata grupul PSD are 70 de senatori, dar unul dintre ei, Adrian Tutuianu, care figureaza printre ei a fost de fapt exclus din PSD.

