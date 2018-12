Ordonanţa de urgenţă privind modificarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost inclusă pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri. Ea cuprinde şi plafonarea preţului la gaze, dar şi controversata "taxă pe lăcomie" care vizează băncile!

Iată principalele măsuri ce vor fi cuprinse în Ordonanța de Urgență care va fi adoptată în ședința de Guvern de vineri, conform stiripesurse.ro:

-DEMARAREA UNUI PROGRAM PRIVIND CONSTRUCTIA A 1000 DE GRADINITE CU PROGRAM SPORTIV PRIN PARTENERIAT CU MEDIUL DE AFACERI, IN SENSUL IN CARE FIRMELE PRIVATE SI FUNDATIILE CARE VOR CONSTRUI IN URMATORII 2 ANI DE ZILE O ASTFEL DE... citeste mai mult

