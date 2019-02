Creşterea investiţiilor reprezintă principala ţintă a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investiţiile în infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investiţiile în educaţie (2 miliarde lei), investiţiile în aparatura medicală (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri etc) şi investiţiile în dezvoltarea locală (2,5 miliarde prin PNDL, pentru şcoli, grădiniţe, drumuri locale, canalizări şi alimentări cu apă etc.)", scriu social democraţii.

"Sunt de asemenea asiguraţi toţi banii pentru pensii şi salarii, inclusiv pentru majorările prevăzute în acest an conform... citeste mai mult

acum 48 min. in Politica, Vizualizari: 18 , Sursa: Adevarul in