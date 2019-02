„PSD, care zice ca e partid social-democrat, a votat impotriva copiilor, a votat impotriva pensionarilor”

In cadrul unei conferinte de presa, senatorul liberal calarasean, Raducu Filipescu a abordat un subiect inca destul de fierbinte pentru romani, respectiv bugetul pe 2019, abia trecut de votul Parlamentului. Bugetul pe 2019 suscita, in continuare, controverse puternice, Opozitia acuzand PSD ca a promovat un buget fantezist, fara fundament in realitatea economica a Romaniei. Singurul lucru care a venit ca si fapta pozitiva din acest buget este majorarea alocatiilor pentru copii, la propunerea PNL. Iar... citeste mai mult

acum 58 min. in Locale, Vizualizari: 9 , Sursa: Ziarul Impact in