PSD acuzã liberalii cã vor tãia salariile. „Mãsuri populiste”, spune presedintele PNL Vaslui

ALARMISTI… Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budãi, spune cã este îngrijorat de pozitia pe care o adoptã PNL fatã de sistemul social din România. Budãi spune cã, în cazul în care ar accede la guvernare, liberalii ar putea îngheta sau tãia salariile. „Eu am trei temeri foarte mari la ceea ce se poate întâmpla în viitor vizavi de pensionari, salariati, studenti si chiar tinerii întreprinzãtori. În primã fazã, am vãzut în perioada 2017- 2018 declaratii din ce în ce mai alarmiste cãtre populatie cã nu sunt bani de salarii si nu sunt bani de pensii. S-a demonstrat contrariul, cã am si plãtit salariile la timp, cã am plãtit... citeste mai mult

acum 21 min. in Locale, Vizualizari: 12 , Sursa: Vremea Noua in