Sportivii de la CS Karatye Do din Carei au avut o prima jumatate de an foarte buna. In total, karateka din Carei au cucerit in primele 6 luni un numar de 155 de medalii. Dintre acestea 57 au fost acordate pentru locul intai, 51 pentru locul doi si...

Informatia zilei SM, 7 Iulie 2011