Zeci de credinciosi au trecut pe sub Sfantul Epitaf la Biserica Barnovschi Mii de credinciosi crestini ortodocsi au participat astazi la Liturghia savarsita in Vinerea Mare in toate lacasurile de cult din municipiu. Cateva zeci de persoane au asistat...

Buna ziua Iasi, 14 Aprilie 2012