Prunele sunt o sursă importantă de vitamina C, fiecare fruct conținând 7% din aportul recomandat zilnic unei persoane, scrie realitatea.net

Vitamina C este un antioxidant care apără celulele de o posibilă degradare.

Mecanismul prin care prunele combat anemia și previn reapariția acesteia nu este legat de conținutul ridicat de fier al acestor fructe, ci de acțiunea vitaminei C, care intervine în absorbția fierului la nivelul organelor digestive, jucând astfel un rol indirect în prevenirea și tratarea anemiei feriprive.

Prunele sunt o importantă sursă și de vitamina A,... citeste mai mult