Pe 5 octombrie 2016, 25 de bărbaţi suspectaţi de proxenetism au fost reţinuţi de anchetatori. În perioada care a urmat, unii dintre ei au fost arestaţi preventiv şi ulterior puşi sub control judiciar, alţii au fost plasaţi în arest la domiciliu şi procesul a continuat.

Au recunoscut

Recent, alţi doi dintre ei, Mihail Claudiu Enache, de 31 de ani, şi Mihai Răzvan Badiu, de 29 de ani, au fost condamnaţi la câte un an şi 10 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe câte un termen de doi ani. În acelaşi timp, din pedeapsă li se va deduce perioada reţinerii preventive şi a arestului la... citeste mai mult