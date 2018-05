Provocarile, oportunitatile si pasii necesari pentru obtinerea conformitatii cu GDPR, in viziunea expertilor in securitatea terminalelor mobile Gigantii industriei IT-Security-Tech, Gemalto, certSIGN si Samsung s-au reunit intr-o dezbatere cu aplicatii practice despre masurile necesare alinierii companiilor la cerintele GDPR. In cadrul conferintei “2 saptamani pana la GDPR! Ultima verificare!”, s-a discutat despre cauzele principale ale breselor de securitate, despre abordarea din perspectiva tehnologica a noilor norme de protectia datelor, precum si despre produsele si serviciile pe care certSIGN le-a dezvoltat pentru protejarea datelor personale.

Expertii celor trei companii au... citeste mai mult

azi, 14:31 in IT&C, Vizualizari: 28 , Sursa: Manager in