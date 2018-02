Provocarile erei digitale si adaptarea retailerilor la tehnologiile actuale la TeCOMM Bucuresti 2018 Evenimentul premium de Comert Electronic TeCOMM aduce pentru cea de a 11-a editie, lideri de renume ai industriei de eCommerce care vin pentru a completa line-up-ul de exceptie al editiei. Sub sloganul Haute Couture your eCommerce business!, TeCOMM Bucuresti reuneste peste 300 de proprietari ai magazinelor online sau profesionisti in eCommerce in 7-8 martie.

Speakeri precum Tim Ash CEO @ SiteTuners, Ilya Kretov General Manager @ eBay pentru Rusia si tarile emergente din Europa si Piotr Tyminski EMEA Digital Head @ Citi Commercial Bank sunt printre speakerii... citeste mai mult

azi, 10:46 in IT&C, Vizualizari: 48 , Sursa: Manager in