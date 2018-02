Providend Financiar - in cadere libera. Actiunile companiei s-au prabusit Creditorul Provident Financiar traverseaza continua perioada nefasta, in care actiunile isi continua trendul devalorizant.

Primul soc pe care l-au suferit actiunile Provident Financiar s-a inregistrat anul trecut, cand acestea au scazut in septembrie la mai putin de 8 lire, de la de la un maxim de 32 de lire in aprilie.

In continuare, actiunile creditorului continua sa se prabuseasca. La debutul sedintei de tranzactionare de luni, s-a inregistrat o scadere de 13%. Aceste pierderi sunt consecinta unor rapoarte efectuate in... citeste mai mult