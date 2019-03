Renato Zanella s-a nascut la Verona, in Italia, in 1961. A inceput studiile de balet la scoala locala, dupa care a studiat la Cannes, cu Rosella Hightower. In 1985, s-a alaturat baletului de la Stuttgart. In 1985 Ioan Holender l-a numit Directorul...

Adevarul, 27 Ianuarie 2017