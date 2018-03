România are nevoie de o strategie naţională în domeniul culturii şi, de aceasta, se va ocupa Senatul Culturii. Noul organism are în grijă şi toate evenimentele din acest an dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri. Ministrul Culturii, George Ivașcu, şi preşedintele Academiei Române, Cristian Hera, au semnat astăzi un protocol de colaborare.

Senatul culturii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: În anul Centenarului, specialiștii din Ministerul Culturii și cei ai Academiei Române vor fi în permanent contact pentru a pune la punct cele mai bune proiecte prin care să sărbătorim 100 de ani de la nașterea României Mari.

Senatul Culturii se va... citeste mai mult

ieri, 18:42 in Cultura-Media, Vizualizari: 55 , Sursa: TVR in