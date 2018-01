Protestul din Piata Victoriei s-a incheiat dupa cinci ore. A unsprezecea zi de proteste a scos in strada peste 6.000 de manifestanti Protestul din Piata Victoriei s-a incheiat dupa cinci ore, timp in care oamenii au scandat „Demisia” si „Hotii” , in...

9am, 11 Februarie 2017