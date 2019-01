Sute de angajaţi ai Carierei Lupoaia, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, au continuat, astăzi, protestele declanşate vineri la Jilţ Nord şi Jilţ Sud, cerând în continuare majorarea salariilor.

„Am fost la minister. M-am certat cu ei, m-au ameninţat, că la puşcărie, că eu am cerut 100% şi am instigat oamenii. La Lupoaia nu au intrat la lucru, le-am spus care e situaţia, ce am obţinut, nu sunt mulţumiţi, oamenii vor concret, 45%, să fie document în care să îşi asume toţi. Altfel nu vor. Eu, Bunoaica, le-am spus «domnilor, e o problemă că suntem în ilegalitate», nu este greva mea, este un gest spontan. De la Lupoaia... citeste mai mult

