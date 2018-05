Protestele din Piata Victoriei: 6 persoane, conduse la politie si amenzi de peste 9.000 de lei Jandermeria a anuntat ca sase persoane au fost conduse la sectia de politie, fiind aplicate in total sapte sanctiuni contraventionale in valoare de peste 9.000 de lei in timpul protestelor care au avut loc sambata seara in Piata Victoriei.

